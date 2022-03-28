RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Член української переговорної групи Умєров назвав фейком своє отруєння

Фото: Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Наталія Юрченко

В Росії поширюють повідомлення про отруєння нардепа та члена української переговорної групи Рустема Умєрова. Перемовник назвав цю інформацію фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова в Facebook.

Повідомлення про нібито отруєння політика почали з'являтися у мережі у березні. Російські журналісти заявляли, що нардепа отруїли в Києві.

Проте перемовник заперечив цю інформацію і зазначив, що відчуває себе задовільно.

"Коментуючи наперед посилання сумнівних "змі": Зі мною все гаразд. "Не читайте до обеда советских газет". Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас так само активно продовжується", - написа Умєров.

Нагадаємо, в Туреччині заявили, що переговори України та Росії в Стамбулі почнуться сьогодні ввечері.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України