Член української переговорної групи Умєров назвав фейком своє отруєння

В Росії поширюють повідомлення про отруєння нардепа та члена української переговорної групи Рустема Умєрова. Перемовник назвав цю інформацію фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова в Facebook.
Повідомлення про нібито отруєння політика почали з'являтися у мережі у березні. Російські журналісти заявляли, що нардепа отруїли в Києві.
Проте перемовник заперечив цю інформацію і зазначив, що відчуває себе задовільно.
"Коментуючи наперед посилання сумнівних "змі": Зі мною все гаразд. "Не читайте до обеда советских газет". Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас так само активно продовжується", - написа Умєров.
Нагадаємо, в Туреччині заявили, що переговори України та Росії в Стамбулі почнуться сьогодні ввечері.
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