Чисора после кровавой победы бросил вызов Усику (видео)

Бой прошел в английском Манчестере. Чисора победил единогласным решением судей. Счет на картах арбитров - 114-112, 116-110 и 117-109. Поединок проводился за вторую позицию в рейтинге IBF. Теперь британец может получить претендентский поединок за титул чемпиона мира.

Чисора готовился к бою против Джаррелла Миллера. Однако сделка сорвалась и американца заменил швед Валлин. В середине боя британский ветеран получил рассечение над правым глазом. Несмотря на это, он дважды отправлял соперника в нокдаун. Впервые это произошло в 9-м раунде, а затем - в 12-м, за 10 секунд до окончания боя.

Для Чисоры этот бой стал 49-м в карьере и первым с июля прошлого года - тогда он единогласным решением судей одержал победу над Джо Джойсом.

34-летний Валлин потерпел свое третье поражение на профессиональном ринге - предыдущие были от Тайсона Фьюри в 2019-м и Энтони Джошуа в 2023-м.

Бой на всякий случай назвали "Последним танцем", хотя не секрет, что Чисора хочет провести на профессиональном ринге 50-й поединок. Поэтому сразу же после вердикта судей ветеран обратился к болельщикам и устроил небольшое шоу. Он предложил публике выбрать следующего оппонента.

Британец предложил три варианта: соотечественников Дэниеля Дюбуа и Энтони Джошуа, а также реванш с украинцем Александром Усиком, которому в 2020-м он уступил по очкам.

Судя по реакции болельщиков, бой с Дюбуа их не очень интересует. А вот варианты с Джошуа или Усиком - нравятся. После "голосования" слово взял глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен и пообещал организовать Чисоре тот бой, который он попросит.

