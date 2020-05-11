За кількістю заражених коронавірусом Росія вийшла на третє місце у світі

Станом на 11 травня загальна кількість заражених коронавірусною інфекцією COVID-19 в Росії зросла до 221 344. Про це повідомив оперативний штаб по боротьбі із захворюванням.

Інформація Університету Джонса Хопкінса свідчить, що більше випадків захворювання виявлено лише у двох країнах: США (1,3 млн) і Іспанії (224,3 тис.).

Відзначається, що Росія обійшла за цим показником Великобританію, де зафіксовано 220,4 тис. випадків зараження COVID-19, і Італію (219 тис.).

Крім того, дані сайту Worldometers, який акумулює інформацію про заражених COVID-19 в усьому світі, свідчать, що РФ піднялася на третє місце у світі за кількістю хворих.

Нагадаємо, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що після контакту з хворим COVID-19 священиком коронавірусом заразилися 35 краян.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 10 травня у РФ зареєстровано понад 200 тис. випадків COVID-19 у 85 регіонах. Зазначалося, що за останню добу в Росії виявили 11 012 випадків коронавірусної інфекції. Добове зростання заражень склало 5,5%. Усього в країні захворіли 209 688 росіян. Також за добу зафіксовано 88 летальних випадків. З початку епідемії від коронавірусу померли 1915 осіб.