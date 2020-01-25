Число жертв землетрусу в Туреччині наближається до 20

В результаті землетрусу на сході Туреччини загинули не менше 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що 13 людей загинули в провінції Элязыг, п'ять чоловік - в сусідній провінції Малатья.

Міністр внутрішніх справ республіки Сулейман Сойлу заявив, що співробітники аварійно-рятувальних служб проводять пошуки під завалами ще 30 зниклих без вісті, понад 500 осіб постраждали.

Раніше повідомлялося, що число загиблих під час землетрусу на сході Туреччини в провінції Элязыг збільшилася до 14 людей. Губернатор турецькій провінції Элязыг заявив, що госпіталізовані 225 постраждалих при землетрусі, двоє з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Спочатку повідомлялося про чотири жертви.