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Число жертв трагедії на різдвяному параді в США зросло: померла дитина

Автор: Іванна Шовкун

Кількість загиблих у результаті наїзду позашляховика на різдвяний парад в американському місті Уокешо зросла до 6 осіб. Також ще близько півсотні людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

У вівторок, 23 листопада, внаслідок отриманих травм на параді в лікарні помер 8-річний хлопчик Джексон Спаркс. Він був на заході разом із 12-річним братом, який також постраждав, але його вже виписали з медустанови.

Раніше говорилося, що під час трагедії загинуло п'ятеро людей віком від 52 до 81 року. Але серед потерпілих багато дітей. За різними даними, травм зазнали від 48 до 62 осіб.

Нагадаємо, водія автомобіля, який наїхав на людей на різдвяному параді у Вісконсіні, звинуватили в умисному вбивстві.

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