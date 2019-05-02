Число жертв теракту в Новій Зеландії зросло до 51

Кількість загиблих при напади на мечеті в новозеландському місті Крайстчерч 15 березня 2019 року зросла до 51. Про це повідомляє АР.

Повідомляється, що громадянин Туреччини Зекерія Туян помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу Twitter висловив співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в новозеландському Крайстчерчі запобігли новий теракт в тому ж районі, в якому в березні стався масовий розстріл в мечетях. Зокрема, поліція в ході перевірки повідомлення про закладену бомбу в передмісті Крайстчерча знешкодила вибуховий пристрій.

Масові розстріли в мечетях Крайстчерча відбулися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, загальне число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Відзначимо, в квітні відбулися масштабні теракти на Шрі-Ланці, які назвали помстою за розстріли в Новій Зеландії.