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Кількість жертв пожежі в COVID-лікарні в Іраку зросла до 52

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Ен-Насирія, Вівторок 13 липня 2021 03:20
Кількість жертв пожежі в COVID-лікарні в Іраку зросла до 52 Фото: унаслідок пожежі в ковід-лікарні в Іраку загинули понад 40 осіб (thenationalnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих в результаті пожежі в лікарні для пацієнтів з коронавірусом у місті Насирія в Південній іракській провінції Ді-Кар зросла до 52. За попередньою інформацією, причина пожежі в ковід-лікарні - вибух балона з киснем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

На кадрах, які поширив телеканал, видно, як полум'я охопило більшу частину будівлі.

Десятки людей зараз заблоковані в лікарні, проте пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню. У зв'язку з тим, що трапилося МОЗ регіону оголосило режим НП.

70 осіб отримали поранення, 20 пацієнтів були успішно врятовані в результаті евакуації.

Нагадаємо, 29 січня у Бухаресті сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Вогнем були охоплені чотири кімнати, а з будинку довелося евакуювати сотні людей. Частину пацієнтів перевели в інші лікарні.

У листопаді 2020 року унаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц загинули десять людей. Займання сталося в реанімаційному відділенні і поширилося на сусіднє приміщення. Вогонь міг спалахнути через коротке замикання.

У грудні сталася пожежа в Єгипті у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур. Загинуло семеро пацієнтів, що були госпіталізовані з коронавірусом. Ще п'ять осіб отримали опіки та отруєння продуктами горіння.

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