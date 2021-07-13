Кількість жертв пожежі в COVID-лікарні в Іраку зросла до 52
Кількість загиблих в результаті пожежі в лікарні для пацієнтів з коронавірусом у місті Насирія в Південній іракській провінції Ді-Кар зросла до 52. За попередньою інформацією, причина пожежі в ковід-лікарні - вибух балона з киснем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
На кадрах, які поширив телеканал, видно, як полум'я охопило більшу частину будівлі.
Десятки людей зараз заблоковані в лікарні, проте пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню. У зв'язку з тим, що трапилося МОЗ регіону оголосило режим НП.
الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv— العربية (@AlArabiya) July 12, 2021
70 осіб отримали поранення, 20 пацієнтів були успішно врятовані в результаті евакуації.
Нагадаємо, 29 січня у Бухаресті сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Вогнем були охоплені чотири кімнати, а з будинку довелося евакуювати сотні людей. Частину пацієнтів перевели в інші лікарні.
У листопаді 2020 року унаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц загинули десять людей. Займання сталося в реанімаційному відділенні і поширилося на сусіднє приміщення. Вогонь міг спалахнути через коротке замикання.
У грудні сталася пожежа в Єгипті у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур. Загинуло семеро пацієнтів, що були госпіталізовані з коронавірусом. Ще п'ять осіб отримали опіки та отруєння продуктами горіння.