Кількість жертв пожежі в COVID-лікарні в Багдаді різко зросла

Кількість жертв пожежі в лікарні для хворих на коронавірус в Багдаді збільшилася до 58 осіб. Трагедія сталася в ніч на 25 квітня.

Про це повідомляє alarabiya news з посиланням на члена Іракської комісії з прав людини Алі Баяті.

Він уточнив, що серед жертв були 28 хворих на COVID-19, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, ніч з 24 на 25 квітня у столиці Іраку Багдаді сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом.

Глава підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежа спалахнула на поверсі, де знаходилося відділення реанімації. Вдалося врятувати 90 осіб з 120, які перебували в лікарні.

Раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 осіб.

Також в Харкові одна людина загинула і ще одна постраждала в результаті пожежі в заводському ангарі, де виробляли олію. Інцидент стався на вулиці Новомосковської на території компанії "Новобаварський бетон".

До цього в березні в Києві рятувальники загасили пожежу, який стався на території Олександрівської лікарні. В результаті події ніхто не постраждав. Ця лікарня є однією з опорних для госпіталізації пацієнтів з COVID.