Кількість постраждалих в ДТП у Криму зросла

У Криму в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) з мікроавтобусом кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб. Раніше повідомлялося про 7 потерпілих.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Кримська влада" повідомила, що наразі четверо людей, які отримали травми, знаходяться у сімферопольській лікарні. Двох з них оперують і ще двоє знаходяться під спостереженням. Крім того, двоє дітей отримали в аварії незначні синці та забої, їх забрав батько.

Також постраждалу вагітну жінку направили в перинатальний центр. Ще троє поки залишаються в лікарні Білогірська, поруч з яким сталася ДТП, за одним з них спрямована машина швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ" в Білогірському районі на трасі "Таврида". За попередніми даними, водій заснув за кермом. В результаті ДТП загинули 8 чоловік, включаючи водія.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу, що зник з місця ДТП.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Запоріжжі автобус в'їхав в електроопору, внаслідок аварії постраждали 6 пасажирів.