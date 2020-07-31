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Кількість постраждалих в ДТП у Криму зросла

Крим, П'ятниця 31 липня 2020 10:28
Кількість постраждалих в ДТП у Криму зросла
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Наразі тіла загиблих уточнюються

У Криму в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) з мікроавтобусом кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб. Раніше повідомлялося про 7 потерпілих.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Кримська влада" повідомила, що наразі четверо людей, які отримали травми, знаходяться у сімферопольській лікарні. Двох з них оперують і ще двоє знаходяться під спостереженням. Крім того, двоє дітей отримали в аварії незначні синці та забої, їх забрав батько.

Також постраждалу вагітну жінку направили в перинатальний центр. Ще троє поки залишаються в лікарні Білогірська, поруч з яким сталася ДТП, за одним з них спрямована машина швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ" в Білогірському районі на трасі "Таврида". За попередніми даними, водій заснув за кермом. В результаті ДТП загинули 8 чоловік, включаючи водія.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу, що зник з місця ДТП.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Запоріжжі автобус в'їхав в електроопору, внаслідок аварії постраждали 6 пасажирів.

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