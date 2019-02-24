Кількість жертв отруєння алкоголем в Індії зросла до 140

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Ще майже 300 людей перебувають в лікарнях

В результаті отруєння неякісним алкоголем в Індії вже загинули 140 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News18.

Як повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Індії Хіманта Бісва Шарма, від отруєння неякісним алкоголем на північному сході Індії померли 140 осіб, ще близько 300 людей перебувають у лікарнях. Деякі постраждалі знаходяться у важкому стані.

Зазначається, що наразі індійські правоохоронці заарештували 12 осіб, в тому числі власників незаконного заводу з виробництва спиртних напоїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв в результаті отруєння неякісним алкоголем в Індії зросла до 89, ще 150 перебували в лікарнях. Більшість із жертв - працівники чайних плантацій, серед померлих чимало жінок. Розслідування показало, що отруйний напій містив метанол, який у великій кількості є смертельно небезпечним для людини.

Раніше РБК-Україна писало про 39 загиблих через отруєння в Індії. Випадки отруєння неякісним алкоголем в Індії не є рідкісними. Оскільки багато мешканців не можуть собі дозволити ліцензовані напої, вони часто купують нелегальне спиртне, куди додають хімікати.

Також нагадаємо, що в іспанському місті Валенсія 28 людей отруїлися після вечері в ресторані, який удостоєний зірки Мішлена.