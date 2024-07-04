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Число жертв обстрела Днепра возросло: в больнице умерла пострадавшая

Фото: число жертв из-за обстрела Днепра снова возросло (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру стало известно о еще одной погибшей в результате вчерашнего российского обстрела Днепра. Женщина умерла в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Лысак сообщил, что сегодня в больнице умерла 58-летняя женщина, пострадавшая во время вчерашней атаки россиян на Днепр.

"Медики делали все, что можно. Но травмы оказались слишком тяжелыми... Уже 7 жертв", - сообщил руководитель ОВА.

 

Удары РФ по Днепру

Напомним, вчера утром военные РФ нанесли комбинированный удар по Днепру. Город атаковали дронами и ракетами. В результате атаки в Днепре вспыхнули несколько пожаров - был поврежден один из торговых центров, автомобили и АЗС.

Сегодня стало известно, что более 55 человек получили ранения, а количество погибших достигло - 6 человек.

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