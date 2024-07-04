Число жертв обстрела Днепра возросло: в больнице умерла пострадавшая

Лысак сообщил, что сегодня в больнице умерла 58-летняя женщина, пострадавшая во время вчерашней атаки россиян на Днепр.

"Медики делали все, что можно. Но травмы оказались слишком тяжелыми... Уже 7 жертв", - сообщил руководитель ОВА.