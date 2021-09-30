Число жертв коронавірусу в Росії б'є рекорди три дні поспіль

Так, перший рекорд смертності за весь час з початку пандемії у РФ зареєстрували у вівторок 28 вересня - 852 людини.

Після чого, в середу 29 вересня, летальних випадків від коронавірусу в країні зафіксували на рівні 857.

Крім того, у РФ різко зросли показники заражень коронавірусом - 23 888 за добу, що на 6,5% більше, ніж напередодні - 22 430.

У загальній кількості у РФ виявили 7 511 026 випадків COVID-19.