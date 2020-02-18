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Число жертв коронавіруса наближається до 1900

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За добу померли майже 100 осіб

З початку спалаху коронавіруса нового типу 2019-nCoV його жертвами в Китаї стали 1868 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР.

Крім того, за останню добу на території країни було виявлено 1886 нових підтверджених випадків інфікування, більшість з них в провінції Хубей. Жертвами вірусу за 17 лютого стали 98 осіб.

При цьому за минулу добу 1701 чоловік одужав і був виписаний з лікарень. Всього кількість заражених перевищила 72 тис.

Раніше повідомлялося, що влада Китаю просять видужали здавати кров для лікування коронавіруса COVID-19, щоб можна було отримати плазму для лікування інших, що знаходяться в критичному стані.

РБК-Україна писало, що старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим старше людина.

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