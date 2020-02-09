Число жертв коронавіруса наближається до 800

Кількість смертей в центральній провінції Китаю Хубей від спалаху коронавіруса станом на суботу зросла на 81, всього померли 780 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ще 2147 разі бв захворювання коронавірусом були виявлені в Хубей, епіцентрі спалаху. Загальна кількість хворих в провінції досягло 27 100.

Нагадаємо, станом на ранок 8 лютого повідомлялося, що число жертв коронавіруса в Китаї зросла до 722 людей.

Раніше повідомлялося, що китайські державні ЗМІ підтвердили смерть лікаря Чи Веньляна з міста Ухань. Це той самий лікар, який першим виявив невідомий раніше тип коронавіруса і повідомив про це владі. Йому зробили догану і попросили "не поширювати неперевірену інформацію і не сіяти паніку".

Також РБК-Україна повідомляло, що на сьогоднішній день не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса.

Крім того, у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуальної захисту.