Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 183 тис. осіб

Через пандемію коронавірусу у світі кількість померлих за минулу добу зросла з 177 200 до 183 336 осіб. Про це повідомляє університет Джонса Хопкінса.

Як повідомляється, на сьогодні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 2 627 630. Добовий приріст склав 65 715 випадків. Найбільше заражень зафіксовано в США - 841 556 з яких 46 688 осіб померли. Також в Італії - 187 327 (25 085 померли), Франції - 157 135 (21 340), Німеччини - 150 648 (5 315), Великобританії - 134 638 (18 151).

Загалом коронавірус був зафіксований майже у 200 країнах і районах світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку імміграції в США.

Крім того, в штаті Нью-Йорк в Сполучених Штатах Америки медики виявили коронавірус COVID-19 у двох домашніх котів. Коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

Також глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що коронавірус ще тривалий час поширюватися у світі. Зараз спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу у країнах, які одними з перших торкнулися пандемії.