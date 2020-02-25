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Число жертв коронавірусу в Китаї зросла до 2663

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 02:58
Число жертв коронавірусу в Китаї зросла до 2663
Ілюстративне фото (flickr.com)

Одужали після зараження коронавірусом 27,2 тис. осіб

У Китаї зросло число жертв нового коронавірусу - вже померли 2663 людей. Про це повідомила влада країни, передає Reuters.

Також відомо, що станом на 25 лютого, одужали 27,2 тисяч осіб.

Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР відзначає, що за добу була зафіксована 71 смерть. Також майже 2,6 тисяч осіб виписали з лікарень.

У Китаї загальне число інфікованих коронавірусом нового типу становить понад 77,6 тисяч.

Нагадаємо, влада Італії 24 лютого підтвердила ще одну смерть від коронавірусу COVID-19. Помер 62-річний італієць. Він мав низку важливих хронічних захворювань у минулому. За даними ВООЗ, пік епідемії коронавірусу в Китаї пройдено.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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