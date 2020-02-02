Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 300 осіб

У Китаї жертвами нового коронавіруса стали 304 людини. Про це повідомили в Національній комісії з охорони здоров'я, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.



За добу померли ще 45 осіб, всі вони з провінції Хубей. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб.

Нагадаємо, у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавірусу 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.