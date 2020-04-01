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Кількість жертв коронавірусу в Італії продовжує зростати

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 19:52
Кількість жертв коронавірусу в Італії продовжує зростати
Ілюстративне фото (flickr)

За добу померли 727 італійців

За добу від коронавірусу в Італії померли 727 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

У порівнянні з минулим днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб. Найбільше померлих у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 людини), Емілії-Романьї (1732 осіб) та П'ємонті (886 осіб).

З початку спалаху COVID-19 забрав життя майже 13,2 тис. італійців.

При цьому відзначається незначне зростання числа заражених - 2937 осіб за добу (вчора заразилися 2107 людей). Загальне число інфікованих коронавірусом в Італії - майже 106 тис. осіб.

Пік захворювань коронавірусом влада країни очікує на цьому тижні. Для ефективної боротьби з вірусом в Італії продовжили протиепідемічні карантинні обмеження до 13 квітня.

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплу зиму люди легше, ніж зазвичай, перенесли епідемію грипу в листопаді - січні.

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