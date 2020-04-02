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Число жертв коронавірусу в Іспанії перевищило 10 тисяч

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 13:05
Число жертв коронавірусу в Іспанії перевищило 10 тисяч
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Іспанії за добу померли 950 хворих на COVID-19

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила 10 тисяч осіб. Про це повідомляє іспанський мовник RTVE.

Повідомляється, що станом на 2 квітня в Іспанії заражені понад 110 тисяч осіб, при цьому майже 73,5 тисячі пацієнтів проходять лікування. На сьогодні одужали 26 743 пацієнта, ще 10 003 особи померли.

Також повідомляється, що Іспанія досягла рекордного рівня смертності від коронавірусу за один день, оскільки за минулу добу зафіксували 950 смертей. У зв'язку з цим парламент погодився продовжити надзвичайний стан у країні до 11 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 осіб. Країна вийшла на четверте місце за кількістю смертельних випадків від коронавірусу, яка перевищила 4 000 - після Італії, Іспанії та Сполучених Штатів Америки.

У той же час Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх італійців з коронавірусом пояснюється тим, що через аномально теплу зиму люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні.

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