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Кількість жертв ДТП з українцями у Польщі зросла

Автор: РБК-Україна

Число загиблих в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) з українцями в Польщі, яка сталася 6 березня, зросло до шести. У лікарнях залишаються ще двоє постраждалих.

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, вчора в лікарні міста Жешув помер громадянин України, пасажир цього автобуса.

"Його сім'я проінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, у тому числі жінка у важкому стані.

Нагадаємо, понад півсотні українців потрапили в ДТП в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся, на місці загинули п'ять осіб. За версією польського слідства, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет.

Українському водію пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ненавмисну аварію. Передбачається, що він допустив невдалий маневр, коли вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Польська сторона зазначає, що автобус рухався з дозволеною для цієї ділянки швидкістю.

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