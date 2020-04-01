Число жертв COVID-19 в США перевищило 700 осіб за добу

Ілюстративне фото (twitter/CNN)

Це найбільша кількість нових пацієнтів за день по країні

У Сполучених Штатах число загиблих від коронавірусу за останню добу склало 770 осіб. Про це повідомляється в статистичному зведенні CNN.

Телекомпанія наголошує, що ці показники захворюваності вірусом COVID-19 є найвищими в країні за день. Станом на 31 березня загальна кількість летальних випадків в США - 3774.

Таким чином США опинилися в світі на третьому місці за кількістю жертв COVID-19.

Нагадаємо, в США чиновник Державного департаменту помер від коронавірусу.

Крім того, більше тисячі співробітників нью-йоркської поліції заразилися коронавірусом за станом на 31 березня. Відомо, що вірус виявлений у 1 048 поліцейських і 145 цивільних фахівців департаменту. П'ятеро співробітників поліцейського департаменту померли. На лікарняному зараз перебувають 5199 поліцейських.

Крім того, в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Женеві підтвердили дев'ять випадків захворювання коронавірусом серед своїх співробітників.