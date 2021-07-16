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Кількість жертв заворушень у ПАР перевищила 200 осіб: деякі з них були застрелені

Автор: Дмитрий Кузнецов

Число загиблих в результаті заворушень в ПАР досягло 212 осіб. Влада країни вважає, що тиждень "насильства і грабежів" в країні була спровокована ззовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian.

За даними уряду пар, в провінціях Квазулу-Натал і Гаутенг під час заворушень загинули 212 осіб. Деякі з них були застрелені, а інші померли під час тисняви при мародерстві.

У провінції Квазулу-Натал за участь у заворушеннях були заарештовані 1692 людини. Зараз ситуація в регіоні нормалізується.

Як заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, заворушення в двох провінціях країни були спровоковані зовнішніми силами. "Цілком очевидно, що всі ці інциденти заворушень і грабежів були спровоковані - були люди, які їх планували і координували", - уточнив він.

За його словами, більшість із призвідників вже виявлені і влада не дозволить "анархії і хаосу розгортатися в країні".

Нагадавши, заворушення спалахнули в ПАР після ув'язнення колишнього президента Джейкоба Зуми за неповагу до суду.

На вулиці в основному вийшли жителі бідних районів. Вони почали грабувати магазини: виносити з них їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг.

Для придушення заворушень в провінції Гаутенг і Квазулу-Натал на допомогу поліції були направлені війська.

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