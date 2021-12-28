Кількість тих, хто заразився коронавірусом у світі перевищила 280 млн осіб, - ВООЗ

У світі число тих, що заразилися коронавірусом перевищило 280 млн осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від наслідків інфекції померли понад 5,4 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВООЗ.
За інформацією організації на 28 грудня, у світі заразилися коронавірусом 280 119 931 осіб. Померли від наслідків інфекції - 5 403 662. Найбільше підтверджених випадків виявлено в США - 51 775 769. Далі йдуть:
При цьому в Україні ВООЗ відзначила 3 649 236 випадків коронавірусу і 95 105 смертей.
Нагадаємо, сьогодні у Великій Британії та Франції зареєстровано рекордну кількість заражень - 129,4 тисячі і 180 тисяч відповідно. Рекорд за новими інфікованими коронавірусом також зафіксовано в Туреччині - 32 176 нових випадків.