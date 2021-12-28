Кількість тих, хто заразився коронавірусом у світі перевищила 280 млн осіб, - ВООЗ

У світі число тих, що заразилися коронавірусом перевищило 280 млн осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від наслідків інфекції померли понад 5,4 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВО ОЗ .

За інформацією організації на 28 грудня, у світі заразилися коронавірусом 280 119 931 осіб. Померли від наслідків інфекції - 5 403 662. Найбільше підтверджених випадків виявлено в США - 51 775 769. Далі йдуть:

Індія - 34 799 691;

Бразилія - 22 239 436;

Великобританія - 12 209 995;

Росія - 10 437 152;

Туреччина - 9 332 332;

Франція - 8 896 253;

Німеччина - 7 026 369.

При цьому в Україні ВООЗ відзначила 3 649 236 випадків коронавірусу і 95 105 смертей.