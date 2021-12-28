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Кількість тих, хто заразився коронавірусом у світі перевищила 280 млн осіб, - ВООЗ

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Женева, Вівторок 28 грудня 2021 22:23
Кількість тих, хто заразився коронавірусом у світі перевищила 280 млн осіб, - ВООЗ Фото: штаб-квартира ВООЗ (wikimedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У світі число тих, що заразилися коронавірусом перевищило 280 млн осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від наслідків інфекції померли понад 5,4 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВООЗ.

За інформацією організації на 28 грудня, у світі заразилися коронавірусом 280 119 931 осіб. Померли від наслідків інфекції - 5 403 662. Найбільше підтверджених випадків виявлено в США - 51 775 769. Далі йдуть:

  • Індія - 34 799 691;
  • Бразилія - 22 239 436;
  • Великобританія - 12 209 995;
  • Росія - 10 437 152;
  • Туреччина - 9 332 332;
  • Франція - 8 896 253;
  • Німеччина - 7 026 369.

При цьому в Україні ВООЗ відзначила 3 649 236 випадків коронавірусу і 95 105 смертей.

Нагадаємо, сьогодні у Великій Британії та Франції зареєстровано рекордну кількість заражень - 129,4 тисячі і 180 тисяч відповідно. Рекорд за новими інфікованими коронавірусом також зафіксовано в Туреччині - 32 176 нових випадків.

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