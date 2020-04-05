Число заражених коронавірусом в Україні зросло

За добу було зафіксовано 156 нових випадків
Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що у Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Про це сказано у Telegram міністерства.
Зокрема, за добу зафіксовано 156 нових випадків.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків", - вказано у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також вказано, що станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19, а усього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на коронавірус.
Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня зафіксовано 32 летальних випадки, пов'язаних з захворюванням коронавірусів. Зазначалося, що заразилися 1225 осіб. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.
У всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 чоловік, загинули 64 774 заражених, а вилікувалися - 246 893 чоловік.