Число заражених коронавірусом в Україні зросло

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За добу було зафіксовано 156 нових випадків

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що у Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Про це сказано у Telegram міністерства.

Зокрема, за добу зафіксовано 156 нових випадків.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків", - вказано у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 75 випадків;

Волинська область - 19 випадків;

Дніпропетровська область -14 випадків;

Донецька область - 8 випадків;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 28 випадків;

Запорізька область - 39 випадків;

Івано-Франківська область - 105 випадків;

Кіровоградська область - 37 випадків;

Київ - 225 випадків;

Київська область - 82 випадки;

Львівська область - 15 випадків;

Луганська область -3 випадки;

Одеська область - 26 випадків;

Полтавська область - 9 випадків;

Рівненська область - 38 випадків;

Сумська область - 49 випадків;

Тернопільська область - 160 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 10 випадків;

Хмельницька область - 10 випадків;

Чернівецька область - 220 випадків;

Черкаська область - 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

Чернігівська область - 7 випадків.

При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Також вказано, що станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19, а усього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня зафіксовано 32 летальних випадки, пов'язаних з захворюванням коронавірусів. Зазначалося, що заразилися 1225 осіб. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.

У всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 чоловік, загинули 64 774 заражених, а вилікувалися - 246 893 чоловік.