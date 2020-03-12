Число заражених коронавірусом в Україні зросло до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ України.

Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки коронавірусної

інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проходить робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, поки його стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, перший в Україні випадок захворювання був зафіксований в Чернівцях 3 березня, з того часу про нові випадки не повідомлялося.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).

Крім того, в ході брифінгу за результатами засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив припущення, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад.

Раніше РБК-Україна також писало, що в Києві в разі, якщо буде зафіксовано коронавірус і він буде мати масовий характер, не виключено закриття метро.