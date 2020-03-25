Число заражених коронавірусом в Туреччині за добу зросло майже на 350 осіб

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Всього заразилися майже 1,9 тис. осіб

У Туреччині число померлих за останню добу від коронавіруса COVID-19 склало 7 осіб, загальне число жертв пандемії зросло до 44 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що 24 березня було підтверджено 343 нових випадків зараження. Таким чином, кількість хворих по країні досягла 1872 осіб.

"За останні 24 години проведено 3952 тесту. Діагностовано 343 нових випадків інфікування. Померли семеро наших пацієнтів, шестеро з них - люди похилого віку", - повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині з 22 березня посилили карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом COVID-19. Відтепер особам старше 65 років і всім, хто має хронічні захворювання забороняється виходити з будинку. Особам, яким немає кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби будуть допомагати соціальні працівники.

Нагадаємо, першу смерть від вірусу в країні зафіксували 17 березня. З тих пір кількість заражених стрімко збільшується. За три дні заразилася ще тисяча осіб.