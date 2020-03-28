Число заражених коронавірусом в США перевищило 100 тис.

Число заражених коронавірусом COVID-19 в США перевищило 100 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Університету Джонса Хопкінса.

Таким чином, США стали першою країною, де кількість підтверджених випадків перевищила 100 тис.

Найбільше число заражених в штатах Нью-Йорк (понад 37 тис.), Нью-Джерсі (6,8 тис.) і Каліфорнія (3,8 тис.). Від ускладнень, зумовлених захворюванням, в країні померло більше 1,5 тис. чоловік.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act), який передбачає виділення допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів на тлі кризи через пандемії коронавіруса.

Закон вносить значний фінансовий імпульс в економіку за допомогою положень, спрямованих на надання допомоги американським робітникам, малим підприємствам і галузям у боротьбі з економічними потрясіннями.

США обійшли Китай та Італії за кількістю підтверджених випадків коронавіруса. Вночі 26 березня кількість заражених коронавірусом в США перевищило 83 тисячі. Жертвами хвороби стали 1178 осіб.