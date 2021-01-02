Кількість заражених коронавірусом в США перетнула позначку у 20 мільйонів

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

З початку пандемії коронавірусу у Сполучених Штатах заразилися понад 20 млн осіб. На п'ятницю, 1 січня, в країні підтверджено 20 млн 74 тис. випадків інфікування.

Такі дані наводить університет Джонса Хопкінса.

США як і раніше посідають перше у світі місце за цим показником. Слідом йде Індія з 10,2 млн заражених, третій рядок займає Бразилія, де виявлено 7,6 млн випадків інфікування. Замикають п'ятірку Росія (3,1 млн) і Франція (2,6 млн).

Кількість летальних випадків в США, за даними університету, склало 346,8 тис. У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Франція, Чехія, Польща, Німеччина та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 15 місці.

Зараз у світі діагностовано 84 мільйони випадків зараження коронавірусом, 59 мільйонів хворих вилікувались, 1 834 354 пацієнти з COVID-19 померли. Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйонів осіб.

Нагадаємо, 31 грудня 2020 року в Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Київській областях.

Зазначимо, карантин в Україні продовжує діяти на Новий рік без посилення обмежень. Введення більш жорстких протиепідемічних заходів через коронавірус відбудеться тільки з 8 січня.