Число заражених коронавірусом у світі перевищило 5 млн

Кількість заражених коронавірусом у світі 20 травня перевищила 5 млн осіб. Крім того, за останню добу по всьому світу виявлено рекордну кількість нових випадків інфікування COVID-19

Про це свідчать дані Worldometers.

Зокрема, від коронавірусу з початку пандемії померли понад 327 тис. осіб. Понад 1,9 млн осіб вже вилікувалися від COVID-19 у всьому світі. Активних випадків хвороби у світі понад 2,7 млн.

Найбільше заражених у Сполучених Штатах. Там число хворих перевищило 1,5 млн осіб. Також в п'ятірці країн за кількістю хворих коронавірусом виявилися Російська Федерація (308 тис.), Іспанія (279 тис.), Бразилія (275 тис.) і Великобританія (248 тис.).

При цьому, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 24 години у світі виявлено понад 106 тисяч випадків зараження COVID-19.

"Ще ніколи не було виявлено стільки заражень за одну добу. Особливе занепокоєння викликають зростаючі показники в бідних країнах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спрогнозував, що у загальному підсумку коронавірус може забрати життя до 100 тис. американців. З початку пандемії в Штатах померли 93,5 тис. осіб. Загальна кількість заражених станом на 20 травня наближається до 1,6 млн.