Число заражених коронавірусом у Криму зросло

Число заражених коронавірусом в окупованому Криму зросло до 26 осіб. Про це у Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на дані Росспоживнагляду.

Повідомляється, що за добу на півострові виявили ще один випадок зараження COVID-2019. Як заявив так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов, хворий приїхав до Криму з Мексики, через Москву. І зараз знаходиться на ізоляції в Ялті.

Станом на 6 квітня у Криму 21 офіційно підтверджений випадок зараження COVID-2019 і 5 - у Севастополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму продовжили режим самоізоляції для всіх жителів півострова до 30 квітня. При цьому виходити з будинку можна для поїздки на роботу, для вигулу домашньої тварини, для походу в аптеку або продуктовий магазин та у разі звернення за екстреною медичною допомогою.

До цього стало відомо, що російські провайдери в Криму блокують доступ до 20 українських інформаційних сайтів. В тому числі на півострові заблоковано доступ до "РБК-Україна". Крім інформаційних порталів, блокуються сайти соціальних мереж LinkedIn і Telegram, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і "Хізб ут-Тахрір".