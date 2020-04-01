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Число заражених коронавірусом у Києві перевищує 130 осіб

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 12:08
Число заражених коронавірусом у Києві перевищує 130 осіб
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кількість інфікованих зросла на 25 людей

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що число заражених коронавірусом у столиці зросла до 132 осіб. Про це він сказав в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що кількість киян, що захворіли на коронавірус, за добу збільшилася на 25 людей.

"Динаміка розповсюдження коронавірусу не втішна. Кількість киян що захворіли збільшилось на 25 людей. Загалом 132 випадків захворювання", - заявив Кличко.

При цьому, за словами мера, госпіталізовано було 15 осіб.

"Із 25-ти хворих було госпіталізовано 15 киян. Інші 10 лікуються на самоізоляції вдома під контролем лікарів", - заявив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. Зокрема, померли чотири людини.

Як писало РБК-Україна, препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує. Всі дози препаратів, клінічні показники в найближчому часі будуть у наказі МОЗ.

Додамо також, глава МВС Арсен Аваков допускає, що Україна почне повертатися до нормального життя після пандемії коронавірусу не раніше 15 травня.

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