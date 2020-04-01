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Число заражених коронавірусом у Чернівецькій обл. перевищило 100

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 00:39
Число заражених коронавірусом у Чернівецькій обл. перевищило 100
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За добу в області 14 нових хворих

У Чернівецькій області у вівторок, 31 березня, офіційно підтвердили ще 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За його словами, таким чином, загальна кількість хворих на Буковині уже складає 104 особи. За словами Осачука, кількість виявлених людей, інфікованих COVID-19, за 10 днів зросла на 700%.

"Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні проаналізував 39 зразків. У Глибокій лікується від коронавірусу громадянин Італії, громадянин Португалії перебуває на обсервації", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, від коронавірусу в Чернівецькій області 31 березня, померли дві людини. Це жінка 1955 року народження, яка 25 березня потрапила в Хотинську центральну районну лікарню, та чоловік 1962 року, який був госпіталізований до Обласної клінічної лікарні 24 березня.

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