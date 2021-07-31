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Число заражень коронавірусом в Токіо знову б'є рекорди

Автор: Марія Кучерявець

У Токіо, де зараз проходять літні Олімпійські ігри, зафіксували 4 058 випадків зараження коронавірусом. Даний добовий показник став черговим рекордним максимумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зазначено, що ця кількість перевищила попередній добовий рекорд у 3 865 випадків.

Так, найбільше число інфікувань виявлено серед осіб у віці від 20 до 30 років - 1 484.

Зокрема, на жителів Токіо старше 65 років припадає 106 випадків зараження. У важкому стані перебувають 95 людей.

У Японії таке погіршення епідеміологічної ситуації пов’язують із поширенням нового "Дельта" штаму коронавірусу.

Місцева влада зазначає, що переважна кількість захворювань фіксується серед молоді. Це пов’язують з активним проведенням вакцинації населення похилого віку.

Нагадаємо, за добу число виявлених випадків COVID-19 серед учасників Олімпіади в Токіо і персоналу досягло 246.

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ТокиоОлімпіада 2020