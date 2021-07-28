Число заражень коронавірусом в Токіо б'є рекорди

Зазначено, що ця кількість перевищила попередній рекордний максимум у 2 848 випадків, про які повідомлялося вчора, 27 липня.

Також відомо, що ще 16 осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

За словами організаторів, ці 16 осіб - дев'ять підрядників, чотири офіційних особи, пов'язаних з іграми, два представники ЗМІ та волонтер.

Вони додали, що ніхто з них не зупинявся в Олімпійському селищі.