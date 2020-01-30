Число хворих на коронавірус у Китаї наближається до 8 тисяч

Кількість хворих на коронавірус у Китаї станом на 30 січня досягло 7830 осіб. Про це повідомляє місцеве видання People's China Daily.

Повідомляється, що станом на 30 січня в країні підтверджено 7830 випадків захворювання на уханьську пневмонію. Також повідомляється, що від нового коронавірусу померли 170 осіб, а 139 були виписані з лікарень після одужання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в китайській провінції Хубей посилили покарання для громадян, які відмовляються стати на карантин або від лікування. У заяві Департаменту громадської безпеки кажуть, що ті, хто навмисно поширюють вірус, завдають шкоди медичному персоналу і представляють загрозу громадській безпеці. Також стверджується, що такі люди підлягають кримінальній відповідальності.

До цього стало відомо, що вірус поширився на всі провінції та регіони материкового Китаю. Крім того, про випадки зараження повідомили у 15 інших країнах.

Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу.