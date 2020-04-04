Число померлих від коронавіруса в Іспанії знижується другий день поспіль

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні зареєстровано 11744 померлих від коронавірусу

Число загиблих в результаті зараження на коронавірус в Іспанії знижується другий день поспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, за останні 24 години від цієї хвороби померло 809 осіб у порівнянні з 932 в попередній період. Таким чином другий день поспіль спостерігається зниження числа померлих від коронавірусу.

Також МОЗ повідомило, що загальна кількість зареєстрованих хворих COVID-19 зросла до 124 736 в суботу з 117 710 в п'ятницю. Померли від хвороби 11744 осіб.

Нагадаємо, раніше Іспанія випередила Італію за кількістю заражень на дві тисячі осіб. При цьому спочатку епідемії одужали та виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з важкою ситуацією Європейський союз розглядає продовження терміну закриття кордонів. Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про переговори між країнами-учасницями ЄС про те, як діяти після Великодня.

Крім цього, в Італію вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Лікарі поїхали в Італію на 14 днів. Після повернення їх повинні помістити на обсервацію.