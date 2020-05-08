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Число померлих від COVID-19 в Італії перевищила 30 тисяч

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 20:02
Число померлих від COVID-19 в Італії перевищила 30 тисяч
Ілюстративне фото (flickr)

За останню добу від COVID-19 померли 243 людини

Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 30 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Італії.

За останню добу від COVID-19 померли 243 людини, а загальне число летальних результатів досягло 30 201.

Всього з початку пандемії число заражених в Італії досягло 217 185 осіб, з яких понад 99 тисяч вилікувалися. При цьому за останню добу одужали 2 747 осіб.

Лікування проходить 87 961 осіб, у тому числі понад 14,5 тисячі - в стаціонарі. У відділеннях інтенсивної терапії залишаються трохи більше тисячі пацієнтів.

Нагадаємо, влада Південного Тіролю, автономної провінції на півночі Італії, послабить деякі карантинні заходи раніше, ніж це передбачено планом центрального уряду. Так, з 11 травня в провінції зможуть відкритися бари, ресторани, перукарні та музеї.

Крім того, з 4 травня карантин в Італії почнуть поступово послаблювати. Так, була відновлена робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців, було дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів.

Теги Новини України ІталіяКоронавірус
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