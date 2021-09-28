Число смертей від коронавируса на добу в Росії побило новий рекорд

"Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросло на 852 проти 779 днем ​​раніше. Це новий максимум", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що попередній максимум смертей від коронавірусної інфекції становив 828, він був зареєстрований 24 вересня.

У загальній кількості у РФ нараховується 205 531 летальний випадок від COVID-19.

Між тим за минулу добу в країні заразилися коронавірусом ще 21 559 людей.