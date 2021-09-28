Число смертей від коронавируса на добу в Росії побило новий рекорд

В Росії зафіксували 852 летальних випадки від коронавірусу за добу. Це новий рекордний показник у країні з початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
"Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросло на 852 проти 779 днем раніше. Це новий максимум", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що попередній максимум смертей від коронавірусної інфекції становив 828, він був зареєстрований 24 вересня.
У загальній кількості у РФ нараховується 205 531 летальний випадок від COVID-19.
Між тим за минулу добу в країні заразилися коронавірусом ще 21 559 людей.