RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість смертей від COVID в США досягла 700 тисяч: у Білому домі відреагували

Автор: Артур Родивилов

У США зареєстрували 700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом. Штати як і раніше лідирують у світі за кількістю випадків COVID-19 і смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Країна повідомляла в середньому про понад 2 тисячі смертельних випадків на день за останній тиждень, що становить близько 60% від піка смертності в січні.

"Думаю, президент багато разів говорив, що він відчуває неймовірну відповідальність за все, що відбувається в країні, включаючи нашу безперервну боротьбу з COVID-19. Саме тому він зосереджений на цьому, це пріоритет для нього з самого першого дня президентства. Згідно з оцінками експертів, ми врятували десятки, сотні тисяч життів завдяки діям, що вживаються його адміністрацією, в тому числі зараз. На цей час близько 77-78% жителів США отримали щонайменше одну дозу вакцини", - сказала Псакі.

За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної та місцевої влади, в США з початку пандемії виявлено понад 43,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли 698 992 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус