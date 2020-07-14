Кількість смертельних ДТП в Україні за рік зросла більш ніж на 14%

За перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 - з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Так, загальна кількість ДТП з постраждалими зросла на 4,2%.

У список областей з найбільшою кількістю ДТП з постраждалими потрапили Дніпропетровська область (780), місто Київ та Київська область (715 та 751 відповідно), Харківська (649) і Одеська (628) області.

Найменше аварій з постраждалими сталося в Луганській (96), Чернівецькій (152) та Тернопільській (180) областях.

Частими причинами ДТП з потерпілими стають порушення правил маневрування (23971), перевищення швидкості (13 431) та недотримання дистанції (9331).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами.

РБК-Україна також писало, що Рада хоче посилити покарання за п'яне водіння.