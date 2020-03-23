Число випадків зараження COVID-19 у світі перевищило 330 тисяч

Кількість випадків зараження новим типом коронавіруса COVID-19 у світі перевищила 330 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВООЗ.

Повідомляється, що загальна кількість хворих досягла 332 930 осіб, більшість випадків зареєстровані в Європі - понад 170 тисяч.

"14 510 летальних випадках по всьому світу, з яких більше 8 тисяч припадають на Європу. Найменша кількість випадків зараження і смерті від COVID-19 на даний момент зареєстровано в Африці. Всього 990 випадків зараження і 23 летальних результата", - повідомляє ВООЗ.

Нагадаємо, що в світі вже понад 300 тисяч хворих коронавірусом COVID-19, пандемія прискорюється. Всього за 67 днів пандемії 100 тисяч людей заразилися, через 11 днів кількість хворих подвоїлася і всього через 4 дні стало 300 тисяч заражених.

Раніше повідомлялося, італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Іспанії зафіксовано понад 33 тис. випадків інфікування, померли 2182 іспанця. Влада Іспанії заявила про 4 517 нові випадки зараження коронавірусом в країні.