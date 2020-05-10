Число випадків коронавірусу в Україні перевищило 15 тисяч: ситуація в областях

В Україні за останню добу зафіксовано ще 522 випадку коронавируса, а загальне число випадків становить 15 232. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

За останню добу найбільше нових випадків зафіксовано в Чернівецькій (89), Львівській (54) та Рівненській (49) областях. При цьому немає нових випадків у Чернігівській і Луганській областях.

Чернівецька, Іван-Франківська області та місто Київ є лідерами по розповсюдженню коронавіруса серед населення. У той же час в Луганській та Чернігівській області зафіксовано за менш ніж 100 випадків хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що ситуація з коронавірусом в Україні перебуває в "плато", вже майже місяць в країні фіксують від 400 до 600 нових випадків щодня.

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