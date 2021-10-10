Кількість постраждалих у смертельній ДТП з маршруткою під Одесою зросла

Кількість постраждалих у смертельній ДТП з маршруткою біля Одеси зросла до дев'яти осіб. Всі вони госпіталізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вчора ввечері поблизу села Дачне Одеського району на трасі Київ - Одеса в результаті зіткнення вантажного автомобіля і маршрутного автобуса загинули 2 особи і 9 постраждали.
Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.
За даними поліції, вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус, який їхав попереду неї.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в смертельній ДТП під Одесою загинули дві особи і шестеро постраждали.