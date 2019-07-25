Кількість постраждалих через отруєння у Дніпрі зросла

Кількість постраждалих в результаті отруєння у Дніпрі на підприємстві виросла до 20. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Попередній діагноз постраждалих - гостра кишкова інфекція. Раніше РБК-Україна писало про 17 постраждалих в результаті отруєння у Дніпрі.

"До лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.". Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.