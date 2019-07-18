Кількість постраждалих через отруєння у Рівненській області перевищила 60

Кількість постраждалих через отруєння в Рівненській області зросла до 64. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До лікарень з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 64 особи (з них 14 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч.

"Станом на 7 год. 18 липня у лікувальних закладах перебуває 52 особи (з них 13 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про 58 постраждалих через отруєння.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Зазначимо, 13 липня у медичних закладах після масового отруєння у санаторії у селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

Пізніше медики повідомили, що причиною масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в Білгород-Дністровському районі було порушення санітарного стану та вимог до готування їжі.