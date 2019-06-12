Число постраждалих від отруєння у Львові знову зросло

Число постраждалих від отруєння під час весілля у Львові досягло 47 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Такі дані з'явилися станом на 7 годину середи, 12 червня.

"Станом на 7 годину 12 червня госпіталізовано 47 осіб (з них 5 дітей). Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що кількість постраждалих від отруєння під час весілля у Львові різко зросла і досягла 44 людей.

Зазначалося, що четверо постраждалих відмовилися від госпіталізації, ще одну жінку виписали з лікарні на її вимогу.

Підкреслимо, серед постраждалих - п'ятеро дітей, вони знаходяться в обласній інфекційній клінічній лікарні в стані середньої тяжкості. Відзначимо, всього на весіллі 8 червня були присутні близько 100 осіб.

Попередній діагноз постраждалих - гостра кишкова інфекція. Отруєння сталося у місцевому ресторані "Червона рута", зараз в цьому закладі працює Держпродпотребслужба, експерти беруть проби продуктів, води, а також оглядають персонал.

Як писало РБК-Україна, перші постраждалі звернулися до медиків ще 9 червня, 10 червня було госпіталізовано 20 осіб.

Додамо також, у Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей.