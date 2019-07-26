Кількість постраждалих через отруєння у Дніпрі зросла

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В результаті отруєння в Дніпрі постраждали 24 людини

Кількість постраждалих в результаті отруєння у Дніпрі на підприємстві зросла до 24. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що у постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція.

"Станом на 7 год. 26 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ "Миропласт" (були госпіталізовані протягом 20-24 липня). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про 20 постраждалих в результаті отруєння в Дніпрі.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини.

Нагадаємо, у селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти.