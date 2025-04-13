Число раненых в Сумах резко возросло до 83: новые кадры с места удара

Атака РФ по Сумам

Утром 13 апреля российские войска нанесли два удара по городу Сумы. Окупанты ударили по городу ракетами, которые попали в центр города.

Почти сразу стало известно о большом количестве погибших. Также известно о сильных разрушениях. В частности, в эпицентр удара попало и помещение регионального Центра защиты прав человека.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 пострадавших. Позже число раненых продолжило расти - сначала до 34, позже - до 83. Перед этим сообщалось о пяти раненых детях в результате удара РФ.

Подробнее об ударе по Сумам 13 апреля - читайте в материале РБК-Украина.

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